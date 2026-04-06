Регулярный чемпионат НБА: результаты игр в ночь с 5 на 6 апреля

В ночь с 5 на 6 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 6 апреля:

«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 115:101; «Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:115; «Чикаго Буллз» — «Финикс Санз» — 110:120; «Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс» — 121:115; «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:108; «Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз» — 146:111; «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 108:112; «Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:122; «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:128; «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:138; «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 116:117.

Самым результативным игроком игрового дня стал лёгкий форвард «Далласа» Купер Флэгг. В его активе 45 очков, восемь подборов и девять передач. Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс завершил встречу с дабл-даблом из 30 очков и 15 передач. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 29 очков. У лёгкого форварда «Хьюстона» Кевина Дюранта 31 очко. Разыгрывающий лидера НБА «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер оформил 20+4+7.

В ночь с 6 на 7 апреля состоится очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого будет сыграно пять матчей.