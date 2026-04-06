Леброн Джеймс отчитал Бронни за плохую передачу

В одном из моментов матча против «Далласа» защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс отдал передачу на форварда Леброна Джеймса, которую перехватил соперник.

Джеймс-старший высказал свое недовольство сыну, отметив, что пас нужно было давать с отскоком от пола.

Матч закончился поражением «Лейкерс» – 128:134. На счету Леброна Джеймса 30 очков, 9 подборов и 15 передач, в активе Бронни Джеймса 5 очков и 1 передача.