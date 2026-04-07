Трипл‑дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Портлендом»

«Денвер» переиграл «Портленд» (137:132 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей трипл‑даблом отметился сербский центровой Никола Йокич — он набрал 35 очков, сделал 14 подборов и 13 результативных передач. У «Трэйл Блэйзерс» 30 очков заработал Тумани Камара.

«Денвер» одержал 51‑ю победу в сезоне, с соотношением 51–28 команда занимает 3‑е место в Западной конференции. «Портленд» (40–39) идет 9‑м.

«Сан‑Антонио», идущий на Западе 2‑м, обыграл «Филадельфию» со счетом 115:102. У «Сперс» трипл‑дабл (19 очков, 10 подборов, 13 передач) в активе Стефона Касла, Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» набрал 34 очка и сделал 12 подборов.

Результаты других матчей:

«Атланта» — «Нью‑Йорк» — 105:108

«Орландо» — «Детройт» — 123:107

«Мемфис» — «Кливленд» — 126:142