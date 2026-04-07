Кулагин набрал 3000 очков в Единой лиге ВТБ

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин преодолел отметку в 3000 набранных очков в Единой лиге ВТБ, сообщает пресс-служба чемпионата. Юбилейное достижение он оформил в матче с «Автодором», в котором казанский клуб одержал победу со счётом 86:65.

В текущем сезоне Кулагин провёл 35 матчей, 27 из которых начал в стартовом составе. За сезон-2025/2026 он уже набрал 335 очков, в среднем он набирает 9,6 очка, делает 4,5 передачи и 3,2 подбора за игру. Также на его счету 1,1 перехвата при 1,6 потери. Среднее игровое время составляет 26 минут 36 секунд, коэффициент полезности — «+11,7». Кулагин реализует 43,6% двухочковых и 35,7% трёхочковых бросков, а также 84,4% штрафных.