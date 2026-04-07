«Панатинаикос» с отрывом в 14 очков победил «Барселону» в Евролиге

Вечером 7 апреля в Каталонии на стадионе «Палау Блауграна» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Барселона» принимала греческий коллектив «Панатинаикос». Гости со счётом 93:79 (23:27, 15:28, 11:25, 30:13) обыграли представителей Испании.

В составе испанского коллектива лучшим стал американский форвард Майлз Норрис. За время игры он заработал 15 очков, сделал шесть подборов, одну передачу, два перехвата при коэффициенте эффективности «+22».

Лучшим в составе гостей стал лёгкий форвард Джеди Осман. Он принёс команде 21 очко, сделал две передачи, четыре подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+27».