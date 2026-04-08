«Лейкерс» без Дончича уступили «Тандер» с разницей в 36 очков

В ночь с 7 на 8 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 123:87.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер. В его активе 25 очков, один подбор и восемь передач.

В составе хозяев паркета лучшую результативность продемонстрировал форвард Руи Хатимура, на его счету 15 очков, пять подборов и одна передача. Сын Леброна Джеймса Бронни набрал четыре очка, сделал два подбора и отдал две передачи.

«Лейкерс» проиграли третий матч подряд. «Тандер» одержали шестую победу кряду.