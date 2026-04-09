Никола Йокич оформил свой 34-й трипл-дабл в сезоне (14+16+10) в победной игре с «Мемфисом»
У «Наггетс» самая длительная текущая победная серия в лиге – 10 матчей подряд. Очередного успеха команда добилась в игре с «Мемфисом» – 136:119.
Центровой Никола Йокич провел 31 минуту на площадке и оформил 34-й в сезоне трипл-дабл. В его активе 14 очков (5 из 8 с игры, 4 из 5 из-за дуги), 16 подборов, 10 передач и 2 перехвата.
Разыгрывающий Джамал Мюррэй добавил 26 очков (8 из 17 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 7 подборов и 5 передач.
