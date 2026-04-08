Спортивный врач оценил травму Вембаньямы и его шансы провести 65+ матчей в сезоне
Спортивный врач Джесси Морс высказался по поводу 22-летнего французского центрового Виктора Вембаньямы из команды НБА «Сан-Антонио Спёрс», получившего повреждение в матче с «Филадельфией Сиксерс» (115:102).
«Виктор Вембаньяма получил ушиб ребра с левой стороны в этом эпизоде. Травмы рёбер болезненны! В основном есть пять сценариев: 1. Ушиб ребра. 2. Травма рёберного хряща. 3. Перелом ребра. 4. Перелом ребра + травма рёберного хряща. 5. Перелом ребра + травма органа (лёгкого). В лучшем случае его рентген, МРТ и КТ будут отрицательными, и у него будет ушиб ребра. У «Спёрс» осталось три игры, ему нужно сыграть в одной из трёх, чтобы соответствовать правилу 65 игр (20+ минут). Если это что-то большее, он, вероятно, пропустит все три игры. Возможно, больше, в зависимости от диагноза и серьёзности», — написал Морс в социальной сети Х.