«Бруклин» попытается приобрести Адетокунбо

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» после окончания сезона-2025/2026 заинтересовано в подписании 31-летнего греческого форварда и чемпиона лиги Янниса Адетокунбо, выступающего за «Милуоки Бакс»), о чём сообщил журналист New York Posrt Брайан Льюис.

«Этим летом они позвонят в «Бакс», чтобы обсудить их суперзвезду, которая хочет уйти. Они будут звонить, и они уже делали это раньше», — написал Льюис в своей колонке.

Адетокунбо выступает за «Милуоки» с 2013 года, когда клуб выбрал его на драфте под 15-м номером, а уже 30 июля 2013 года он подписал с «Бакс» контракт новичка.