Опубликован рейтинг новичков НБА

Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел возглавил финальный топ, Купер Флэгг – второй
Финальный рейтинг новичков НБА сезона-2025/26 возглавил снайпер «Шарлотт» Кон Книппел. На втором месте – Купер Флэгг из «Далласа». Замкнул тройку новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб.
Топ-10 новичков по версии NBA.com:
- Кон Книппел («Шарлотт», прежнее место – 1, драфт: 4);
- Купер Флэгг («Даллас», 2, драфт: 1);
- Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», 3, драфт: 3);
- Дилан Харпер («Сан-Антонио», 4, драфт: 2);
- Максим Рейно («Сакраменто», 6, драфт: 42);
- Седрик Кауард («Мемфис», 7, драфт: 11);
- Эйс Бэйли («Юта», 5, драфт: 5);
- Дерик Куин («Новый Орлеан», 8, драфт: 13);
- Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 9, драфт: 7);
- Тре Джонсон («Вашингтон», 10, драфт: 6).
