УНИКС разгромил «Парму» и стал первым финалистом Basket Cup

Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге на площадке «Арена» прошёл первый матч полуфинала внутрисезонного турнира Basket Cup, в котором встретились УНИКС и «Бетсити Парма». Победу в игре одержал казанский клуб со счётом 104:83 (36:21, 26:19, 18:15, 24:28). УНИКС вышел в финал турнира, где сыграет с победителем матча ЦСКА — «Зенит».

Среди игроков «Бетсити Парма» лучшим стал разыгрывающий Адамс Брендан. В его активе 28 очков, два подбора, девять передач с коэффициентом полезности «+34».

В составе победителей лучшим оказался форвард Андрей Лопатин. На его счету 24 очков, четыре подбора, два перехвата с коэффициентом полезности «+26». Также отличился лёгкий форвард Михаил Беленицкий, набравший девять очков и совершивший 12 подборов.