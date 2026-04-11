Известный баскетболист установил исторический рекорд в НБА

Леброн Джеймс стал четвертым игроком в истории НБА, достигшим отметки в 12 000 результативных передач. Юбилейный ассист был сделан 10 апреля 2026 года в матче «Лейкерс» против «Финикс Санз». В той игре 41-летний форвард набрал 28 очков и сделал 12 передач, а его команда победи со счетом 101:73. Сейчас Джеймс уступает только Стоктону, Полу и Кидду. При возвращении в следующем сезоне он может обойти Кидда.

В пятницу, 10 апреля , домашняя арена «Лос-Анджелеса» стала свидетелем очередного знакового события в баскетбольной летописи. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс преодолел отметку в двенадцать тысяч результативных передач за карьеру, заняв четвёртое место в рейтинге самых выдающихся организаторов атак в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Достижение было зафиксировано в регулярном матче против «Финикс Санз», где возрастной форвард вновь продемонстрировал высочайший уровень игрового видения и точности.

Ключевой эпизод произошёл уже на старте встречи. В первой четверти Джеймс забрал отскок на своём щите, быстро развернулся и отправил длинный пас грудью через всю площадку. Принявший мяч центровой Деандре Эйтон, воспользовавшись преимуществом в росте над опекавшим его Коллином Гиллеспи, уверенно поразил кольцо. Табло зафиксировало юбилейную передачу за семь минут сорок девять секунд до окончания стартовой двенадцатиминутки. Данный розыгрыш стал лишь вторым ассистом звёздного игрока в этом отрезке, однако его значение для клубной статистики оказалось фундаментальным.

Преодоление рубежа в двенадцать тысяч передач позволило Джеймсу закрепиться в компании легендарных распасовщиков разных эпох. Безоговорочным лидером данного показателя остаётся бывший разыгрывающий «Юта Джаз» Джон Стоктон, накопивший за свою карьеру пятнадцать тысяч восемьсот шесть точных передач. На второй строчке располагается недавно завершивший профессиональные выступления Крис Пол с показателем двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят два. Третье место занимает Джейсон Кидд, остановившийся на отметке двенадцать тысяч девяносто один. Вхождение в эту четвёрку подчёркивает уникальную универсальность Джеймса, который на протяжении более двух десятилетий стабильно выполняет функции главного дирижёра наступательных действий своих команд.

На момент начала пятничных игр сорокаоднолетний ветеран набирал в среднем семь целых и одну десятую передачи за матч. Встреча с «Финикс Санз» стала для него пятьдесят девятой в регулярном чемпионате сезона две тысячи двадцать пять – две тысячи двадцать шесть лет. За всю многолетнюю карьеру его средний показатель составляет семь целых и четыре десятых ассиста за игру. Спортивные аналитики отмечают, что при условии возвращения на паркет в следующем сезоне Джеймс с высокой долей вероятности обойдёт Кидда. Вопрос преодоления отметки, установленной Полом, будет напрямую зависеть от физического состояния спортсмена и количества проведённых им матчей в предстоящем чемпионате.

Двадцатидвукратный участник Матча всех звёзд не ограничился лишь регистрацией исторического рекорда. Поединок завершился уверенной победой «Лейкерс» со счётом сто один против семидесяти трёх. В личном зачёте Джеймс завершил игру двенадцатью результативными передачами, доведя совокупный итог карьерных ассистов до двенадцати тысяч десяти. В копилку его статистики также вошли двадцать восемь набранных очков, шесть подборов и четыре перехвата. Убедительная победа над «Санз» стала наглядным подтверждением того, что даже на сорок первом году жизни форвард сохраняет статус одного из ключевых системообразующих элементов команды.

Достижение двенадцати тысяч передач за карьеру стало ещё одной значимой вехой в биографии игрока, чьё имя давно ассоциируется с профессиональным долголетием и стабильностью на высшем уровне. Каждый новый сезон доказывает, что влияние Джеймса на ход матчей не ограничивается лишь результативными бросками. Его способность своевременно читать защитные схемы соперника, находить партнёров в выгодных позициях и адаптироваться к изменяющимся тактическим условиям остаётся ориентиром для молодого поколения баскетболистов. Пока календарь регулярного чемпионата не завершён, а физическая форма позволяет выходить на паркет, статистические рубежи продолжают пополнять архивы Национальной баскетбольной ассоциации, формируя спортивное наследие одного из самых влиятельных атлетов в истории современного спорта.