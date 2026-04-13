Сетка готова: НБА выходит на решающую стадию

Национальная баскетбольная ассоциация определила участников плей-офф и плей-ин сезона-2025/26, сообщает лига. Матчи за выход в основную сетку стартуют 14 апреля, основной раунд начнется 18 апреля.

Плей-ин пройдет с 14 по 17 апреля и определит последние команды, которые продолжат борьбу за титул. В Восточной конференции сыграют «Филадельфия» против «Орландо», а также «Шарлотт» против «Майами». На Западе запланированы встречи «Финикс» — «Портленд» и «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стейт».

Основной этап плей-офф откроется 18 апреля. В Восточной конференции сформированы пары «Нью-Йорк» — «Атланта» и «Кливленд» — «Торонто». В Западной конференции сыграют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон», а также «Денвер» и «Миннесота».

Еще четыре участника первого раунда определятся по итогам плей-ин. На Востоке это соперники «Детройта» и «Бостона», на Западе — «Сан-Антонио» и «Оклахомы».

Действующим чемпионом НБА остается «Оклахома». В финальной серии прошлого сезона команда обыграла «Индиану» со счетом 4:3.

