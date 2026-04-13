Экс тренер «Зенита» близок к подписанию контракта с «Дубаем»

Бывший тренер «Зенита» Александер Секулич близок к подписанию контракта с «Дубаем»
Ожидается, что Секулич будет руководить командой до конца текущего сезона, при этом клуб оставляет за собой варианты продления летом.
«Дубай» продолжает борьбу за попадание в плей-ин Евролиги. Победа над «Валенсией» в финальном туре в сочетании с поражением «Барселоны» от «Баварии» обеспечит команде проход в мини-турнир.
Секулич на протяжении нескольких лет работает главным тренером сборной Словении, сотрудничая со звездой «Лейкерс» Лукой Дончичем.
В январе 48-летний специалист покинул петербуржский «Зенит», причиной разрыва контракта послужили неудовлетворительные результаты команды.
