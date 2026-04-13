Ламело Болл и Кон Книппел повторили редкое достижение в НБА

Защитники «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл и Кон Книппел вписали свои имена в историю НБА. В заключительном матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс» дуэт стал всего второй парой одноклубников в истории лиги, каждый из которых реализовал не менее 270 трёхочковых за сезон.

Ранее это достижение покорялось только легендарным «Сплеш Бразерс» — Стефену Карри и Клэю Томпсону из «Голден Стэйт Уорриорз». Они добились этого в историческом сезоне-2015/2016, а затем повторили в 2022/2023, сообщает Clutch Points.

По итогам регулярного чемпионата «Хорнетс» финишировали девятыми на Востоке с балансом 44-38 и попали в зону плей-инн.