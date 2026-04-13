Александр Секулич возглавил «Дубай», его уволили из «Зенита» в этом сезоне

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич подписал контракт с «Дубаем», сообщает официальный сайт клуба из ОАЭ. Соглашение со словенским специалистом рассчитано лишь до конца нынешнего сезона.

48-летний Секулич дебютирует в качестве главного тренера «Дубая» в последнем матче регулярного сезона баскетбольной Евролиги с испанской «Валенсией». Игра состоится в ближайшую пятницу, 17 апреля, начало — в 21:00 по московскому времени.

Перед началом нынешнего сезона Секулич возглавил «Зенит», однако по ходу сезона был сначала отстранён от работы с главной командой, а затем уволен. Также в Единой лиге ВТБ словенец работал с «Локомотивом-Кубань». Секулич продолжает оставаться и главным тренером сборной Словении.