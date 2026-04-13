«Это ключевой момент». Эксперт указал, что нужно Дёмину для прогресса в НБА

Североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер объяснил, над чем российскому разыгрывающему «Бруклин Нетс» Егору Дёмину необходимо работать для прогресса в НБА. По мнению эксперта, ключевым фактором развития игрока должна стать физическая сила, которая способна существенно повлиять на его игру в нескольких аспектах.

«Я уже говорил об этом в ходе прошлого летнего лагеря в Летней лиге: тогда многие ожидали, что Егор будет классическим разыгрывающим, как в BYU*, но он почти не играл в такой роли. Я спросил Стива Хетцеля, почему так, и он ответил, что ему нужно стать сильнее, чтобы комфортнее вести мяч на старте атак и сдерживать защитников за счёт физики. Это ключевой момент. В редких эпизодах, когда Егор всё же проходил к кольцу в этом сезоне, было видно, что ему не хватает уверенности, чтобы играть через контакт, использовать корпус, играть через два шага и создавать пространство. Добавление силы поможет ему не только как снайперу, но и, что ещё важнее, раскроет его пасующие качества, которые в этом сезоне мы видели реже, чем в BYU*, где он намного чаще участвовал в пик-н-ролле. В итоге его видение игры и способность быть связующим плеймейкером при росте 206 см, умение действовать с мячом и без него, бросок — всё это сильно зависит от физической силы. И если говорить о том, что реально улучшить, то именно сила — это та область, где у него больше всего практического потенциала роста», — сказал Слэйтер на YouTube-канале Locked On Nets.

BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

