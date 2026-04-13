РФБ ведет переговоры со сборной Туниса о товарищеских матчах летом
По информации «Матч ТВ», Российская федерация баскетбола (РФБ) ведет переговоры с представителями Туниса о проведении летом товарищеских матчей между мужскими основными сборными.
Также в рамках усиливающегося сотрудничества между странами в баскетбольной сфере российские арбитры отправятся работать на официальные матчи в Тунис.
В 2024 году сборная Туниса выступала в России на Кубке Дружбы, отмечалось, что делегация осталась очень довольна приемом и организацией.
Российские сборные и клубы не принимают участие в официальных соревнованиях под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) с 2022 года из‑за ситуации на Украине.
РФБ ведет переговоры со сборной Туниса о товарищеских матчах летом
РФБ ведет переговоры со сборной Туниса о товарищеских матчах летом