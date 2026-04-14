Рэпер Джей Коул покидает китайский «Нанкин» после одного матча

Известный рэпер и музыкальный продюсер Джей Коул покинул команду «Нанкин Манки Кингз» после одного матча в лиге CBA.

Пребывание Коула в Китае завершилось досрочно из-за проблем с визой. Изначально 41-летний музыкант планировал провести как минимум три матча за «Нанкин». Однако задержки в оформлении рабочей визы привели к тому, что он смог выйти на площадку только один раз.

Американец остался без набранных очков (0 из 5 с игры, все из-за дуги), записав на свой счет 1 подбор и 1 результативную передачу за 8 минут во встрече с «Гунчьжоу».