Лианджело Болл по-прежнему заинтересован в выступлении в НБА
Лианджело Болл заинтересован в баскетбольной карьере.
Бывший игрок G-лиги Лианджело Болл заявил, что заинтересован в возможном переходе в НБА.
«Мое состояние позволяет играть в НБА. Если меня вдруг пригласят, могу начать тренироваться и играть хоть завтра. Играю в баскетбол с братьями и некоторыми ребятами из НБА, когда они заезжают к нам домой. Так что я постоянно поддерживаю себя в отличной форме. Если им нужен человек, который набирает очки, то я могу делать это, а также защищаться и вести команду к победам. Во мне просто есть истинная победная энергетика. Я буду делать все, что потребуется», – заявил родной брат Лонзо и Ламело Боллов.
Лианджело также отметил, что музыка по-прежнему является его «главным карьерным выбором» на данном этапе жизни.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости