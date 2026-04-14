Лианджело Болл по-прежнему заинтересован в выступлении в НБА

Лианджело Болл заинтересован в баскетбольной карьере.

Лианджело Болл по-прежнему заинтересован в выступлении в НБА
Бывший игрок G-лиги Лианджело Болл заявил, что заинтересован в возможном переходе в НБА.

«Мое состояние позволяет играть в НБА. Если меня вдруг пригласят, могу начать тренироваться и играть хоть завтра. Играю в баскетбол с братьями и некоторыми ребятами из НБА, когда они заезжают к нам домой. Так что я постоянно поддерживаю себя в отличной форме. Если им нужен человек, который набирает очки, то я могу делать это, а также защищаться и вести команду к победам. Во мне просто есть истинная победная энергетика. Я буду делать все, что потребуется», – заявил родной брат Лонзо и Ламело Боллов.

Лианджело также отметил, что музыка по-прежнему является его «главным карьерным выбором» на данном этапе жизни.

