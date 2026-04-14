Нандо Де Коло восстановится от травмы к плей-офф Евролиги
Де Коло должен успеть восстановиться к плей-офф.
Член совета директоров «Фенербахче», отвечающий за баскетбольный департамент клуба, Джем Джиритджи рассказал о состоянии здоровья разыгрывающего Нандо Де Коло.
«Наши игроки, возвращающиеся после травм, начинают набирать форму. Прямо сейчас у нас нет отсутствующих, кроме Нандо Де Коло. Нандо тоже будет готов к плей-офф», – заявил Джиритджи.
Французский защитник не играет с 27 марта из-за травмы икроножной мышцы. В текущем сезоне Евролиги Де Коло набирает в среднем 10,9 очка и 2,3 передачи за 12 матчей.
Ранее 38-летний баскетболист объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости