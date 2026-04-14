НБА представила достижения Луки Дончича

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала достижения 27-летнего словенского защитника Луки Дончича, представляющего клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», после того, как он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Дончич принял участие в 64 матчах североамериканской лиги, набрав суммарно 2143 очка. В среднем за игру звезда из Словении набирал 33,5 очка.