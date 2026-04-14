Это вообще нормально? К резонансным правилам НБА есть вопросы — пример Вембаньямы

Виктор обнажил ещё одну сторону тех самых 65 матчей.

Правило 65 матчей — то, о чём в последнее время в большинстве своём говорят, когда дело касается НБА. Даже расклады скорого плей-офф так не волнуют общественность, как этот вопрос. Новшество последних сезонов от комиссионера Адама Сильвера и исполнительного вице-президента лиги Джо Думарса было введено лишь для того, чтобы покончить с распределением нагрузок среди звёзд ассоциации, но в своём нынешнем виде вызывает огромное количество вопросов.

Известный автор подкастов, эксперт, аналитик и обозреватель НБА Нэйт Данкан на своей странице в одной из социальных сетей поднял интересную тему для обсуждения. Он выложил картинку, на ней изображено количество минут, проведённое на площадке в этом сезоне, среди многих игроков лиги. Последним в списке значится Виктор Вембаньяма (1866 минут), который сыграл намного меньше других звёзд НБА, но при этом участвует в гонке за MVP, DPOY и так далее. А Лука Дончич (2289 минут), Кейд Каннингем (2172 минуты), Девин Букер (2146 минут) и Энтони Эдвардс (2137 минут) пролетели мимо символических сборных или борьбы за любые индивидуальные награды.

Данкан подписал эту графику «Правило 65 матчей…» Многие до сих пор недовольны тем, что вышеперечисленные звёзды, особенно Дончич и Каннингем, остались без какого-либо признания в этом сезоне, который они провели на фантастическом уровне, а теперь ситуация ещё сильнее заставляет задуматься об этом резонансном правиле. С одной стороны — какая разница, сколько времени на площадке проведёт игрок, если он вносит свой вклад в победы и проводит необходимые 65 встреч с как минимум 20 минутами на паркете (также разрешается дважды 15+ минут за сезон). С другой — например, Дончич на 423 минуты отыграл больше Вембаньямы. Это почти целых девять матчей в регулярке, где Лука отбегал бы от стартового свистка до финальной сирены. Разница-то колоссальная!

Но Вембаньяма претендует на все индивидуальные награды, Дончич — нет. Лига, естественно, этим правилом хотела привнести какую-то чёткость и ясность, чтобы был определённый параметр, который необходимо преодолеть всем, без исключения. Но вопросы к этим самым 65 играм всё равно, как видите, имеются. Конечно, руководство лиги не в восторге от того, что претендентов на максимальные контракты всё больше, а за вхождение в символические сборные полагается приличная прибавка. Поэтому какие-то ограничения в любом случае необходимы. Возможно, стоит как-то учитывать и минуты, а то разница между лидером «Сан-Антонио» и «Лейкерс» слишком огромная, однако никак не учитывается, потому что Вембаньяма на грани вписался в правила, а Дончичу и Каннингему не хватило всего лишь по одной игре!

Может быть, нужно учитывать не только то, что игроки провели как минимум 20 минут в каждой из игр, а ещё задать какую-то планку. Допустим, 2000 минут. Если поделить количество необходимых матчей (65) на это время, то получим 30 минут в среднем от звёзд за встречу. Вроде бы посильная ноша для лидеров клубов, нет? Либо же сыграй 70 матчей за сезон, но с меньшим временем на паркете — выбор есть. Тем более уровень сопротивления в регулярном чемпионате не такой серьёзный, как в плей-офф.

Впрочем, Сильвера не волнует никакое иное мнение, потому что комиссионера прямо спросили о положении дел и возрастающем недовольстве в обществе. Ответ главного в НБА был краток: «Мы считаем, что правило работает». Здесь Адам непреклонен и не готов прогибаться ни под кого. Наверное, это правильно. Он главный, значит, он несёт ответственность за всё, что происходит с лигой. К тому же, если правило поддержали различные функционеры ассоциации и владельцы клубов, а ещё оно уже действует третий сезон, — НБА всё устраивает. Очень жаль Дончича и Каннингема…