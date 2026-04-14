Расселл Уэстбрук высказался о будущем в «Сакраменто»

Уэсбрук не против продолжить играть за «Кингс».

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук открыт для переподписания контракта с «Сакраменто».

«Мне здесь было отлично. Если меня захотят видеть снова, я вернусь. Но это решение не от меня зависит. Так у меня складывалось последние пару лет и межсезоний. Лидерство – это, пожалуй, одно из лучших качеств, которые мне больше всего нравятся, потому что ты видишь результат. Год за годом ко мне подходили многие молодые, с которыми я играл, спустя 5-10 лет и рассказывали о моментах, которые помогли им в процессе становления. Я там, где я нужен. Я хочу быть полезным, продуктивным. Но я также понимаю, что это бизнес. Я долго в этом деле, поэтому мне известно о множестве переменных. Это вне моего контроля. Моя задача – быть наготове, в форме и выходить на площадку, когда нужно», – сказал Уэстбрук.

Подписав однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов всего за несколько дней до старта тренировочного лагеря, Уэстбрук в 64 играх за «Сакраменто» набирал в среднем 15,2 очка, 6,7 передачи (лучший показатель в команде) и 5,4 подбора.