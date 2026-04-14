Карри продолжит играть с ограничением по минутам

Керр подтвердил, что Карри будет играть с ограничением по минутам и в плей-ин.

«Голден Стэйт», занявший десятое место в Западной конференции, готовится к матчу плей-ин против «Клипперс» и планирует аккуратно распределять нагрузку на лидеров.

Главный тренер Стив Керр подтвердил, что Стефен Карри останется на ограничении по минутам – даже несмотря на то, что на кону стоит продолжение сезона.

Как сообщает репортер Джозеф Дайкус, Керр также планирует ограничить минуты Эла Хорфорда и Кристапса Порзингиса – никто из них не проведет на площадке 40 и более минут.

Карри продолжает восстанавливаться после травмы колена, из-за которой пропустил почти два месяца. После возвращения он проводил на площадке 26, 25, 27 и 29 минут – клуб постепенно увеличивает его нагрузку.