Стив Керр подтвердил, что Карри продолжит играть с ограничением по минутам даже в плей-ин
«Голден Стэйт», занявший десятое место в Западной конференции, готовится к матчу плей-ин против «Клипперс» и планирует аккуратно распределять нагрузку на лидеров.
Главный тренер Стив Керр подтвердил, что Стефен Карри останется на ограничении по минутам – даже несмотря на то, что на кону стоит продолжение сезона.
Как сообщает репортер Джозеф Дайкус, Керр также планирует ограничить минуты Эла Хорфорда и Кристапса Порзингиса – никто из них не проведет на площадке 40 и более минут.
Карри продолжает восстанавливаться после травмы колена, из-за которой пропустил почти два месяца. После возвращения он проводил на площадке 26, 25, 27 и 29 минут – клуб постепенно увеличивает его нагрузку.
