Джейлен Хэндс присоединяется к «Мурсии» до конца сезона
«Мурсия» подписала Джейлена Хэндса до конца сезона.
«Мурсия» объявила о подписании контракта с американским защитником Джейленом Хэндсом (27 лет, 191 см) до конца сезона. Игрок присоединился к команде Сито Алонсо, чтобы усилить периметр за счет атакующих навыков, скорости и умения создавать моменты для броска.
Ранее Хэндс уже выступал в чемпионате Испании за «Паленсию», где сумел адаптироваться к уровню соревнований, после чего продолжил карьеру в китайской лиге.
Его приход добавляет «Мурсии» глубину состава и еще один динамичный вариант в задней линии на решающую часть сезона. Команда занимает 3-е место в таблице чемпионата Испании с балансом 19–7.
