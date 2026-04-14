Джейлен Хэндс присоединяется к «Мурсии» до конца сезона

«Мурсия» подписала Джейлена Хэндса до конца сезона.

«Мурсия» объявила о подписании контракта с американским защитником Джейленом Хэндсом (27 лет, 191 см) до конца сезона. Игрок присоединился к команде Сито Алонсо, чтобы усилить периметр за счет атакующих навыков, скорости и умения создавать моменты для броска.

Ранее Хэндс уже выступал в чемпионате Испании за «Паленсию», где сумел адаптироваться к уровню соревнований, после чего продолжил карьеру в китайской лиге.

Его приход добавляет «Мурсии» глубину состава и еще один динамичный вариант в задней линии на решающую часть сезона. Команда занимает 3-е место в таблице чемпионата Испании с балансом 19–7.