«Партизан» объявил о возвращении бывшего капитана

Жоффре Ловернь вернулся в «Партизан» спустя 12 лет.
«Партизан» официально объявил о возвращении своего бывшего капитана Жоффре Ловерня (34 года, 211 см). Как сообщил агент игрока Мишко Раэнатович, французский центровой подписал контракт с клубом до конца сезона-2026/27.
Ловернь возвращается в «Партизан» спустя 12 лет – ранее он выступал за сербскую команду два с половиной сезона, с 2012 по 2014 год.
Последним клубом в его карьере был «Кувейт», где он начал текущий сезон. До этого он провел три года в «Виллербане», где показывал надежные результаты в Евролиге: в прошлом сезоне он набирал в среднем 11,3 очка и делал 4,9 подбора за матч.
