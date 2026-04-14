Леброн Джеймс о предстоящем плей-офф: «Не знаю, сколько их еще будет в моей карьере, так что я в предвкушении»
Леброн Джеймс поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф.
«Будет очень жарко. Это будет настоящее безумие. Я с нетерпением жду этого. Лично я… не знаю, сколько еще плей-офф у меня осталось в карьере. Мы уже говорили об этом раньше: когда готовишься к плей‑офф, наступает такой момент, когда неважно, что ты сделал в регулярном сезоне. Все это уже не имеет значения. Все начинается заново. Вот оно – самое главное. Так что я в предвкушении, я не могу дождаться», – признался ветеран «Лейкерс» в новом выпуске подкаста Mind the Game.
В первом раунде плей-офф команда из Лос-Анджелеса встретится с «Хьюстоном».