Назван баскетболист, сыгравший в сезоне НБА 82 матча, но не выполнивший правило о 65 играх

Игрок «Денвер Наггетс» Брюс Браун провёл полноценный регулярный сезон, приняв участие во всех 82 матчах, однако всё равно не соответствует критериям НБА для участия в борьбе за индивидуальные награды. Речь о так называемом «правиле 65 матчей», которое было введено лигой для определения игроков, имеющих право претендовать на индивидуальные призы по итогам сезона.

Несмотря на то что Браун принял участие во всех встречах регулярки, он не набрал необходимого количества «засчитываемых» матчей из-за ограниченного игрового времени. В ряде встреч он проводил на площадке менее 20 минут, но такие игры не учитываются в полном объёме в рамках данного правила.

Таким образом, формально сыграв 82 матча, игрок не считается выполнившим условие 65-матчевого порога.