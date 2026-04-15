«Зенит» вошёл в число клубов, заинтересованных в расширении Евролиги

Клубы Евролиги провели заседание, на котором решили сохранить формат с 20 командами на сезон-2026/2027. В пресс-релизе уточняется, что более десятка клубов изъявили желание присоединиться к турниру в обозримой перспективе.

«И ещё одна деталь из Барселоны: петербургский «Зенит» входит в число клубов, заинтересованных в расширении. Так что рано или поздно российские команды вернутся в Евролигу», — написал главный редактор Eurohoops Арис Баркас в соцсетях.

Ранее издание SDNA подтвердило, что Евролига сохранит прежний формат с 20 командами и 38 турами в сезоне-2026/2027. Любые изменения, включая переход на двухконференционную модель, возможны не ранее сезона-2027/2028.