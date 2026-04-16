«Филадельфия» пробилась в плей‑офф НБА

Баскетболисты «Филадельфия Сиксерс» переиграли «Орландо Мэджик» в домашнем матче плей‑ин НБА и пробились в плей‑офф.

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 109:97 (28:24, 31:31, 20:19, 30:23).

Дабл‑даблы оформили двое игроков «Сиксерс»: центровой Андре Драммонд (14 очков+10 подборов) и защитник Ви Джей Эджкомб (19 очков+11 подборов).

Победа позволила «Филадельфии» выйти в плей‑офф. «Сиксерс» сыграют против «Бостона» в первом раунде.

«Орландо» получит еще один шанс попасть в финальную часть сезона. В заключительном раунде плей‑ин «Мэджик» сыграет против «Шарлотта».

В другом матче плей‑ин «Лос‑Анджелес Клипперс» уступил «Голден Стэйт» со счетом 121:126. «Голден Стэйт» поборется с «Финиксом» за путевку в плей‑офф. Для «Клипперс» сезон окончен.