Единая лига: расписание матчей 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 16 апреля:

19:30 — ЦСКА — «Пари Нижний Новгород».

После 37 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 34 победы при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 31 победа и семь поражений. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 28 побед и 11 поражений.

