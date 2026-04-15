Сразу четыре клуба заплатят штрафы за превышение потолка Евролиги

«Панатинаикос», «Анадолу Эфес», «Хапоэль Тель-Авив» и «Олимпиакос» заплатят штрафы за превышение потолка Евролиги по зарплатам
Евролига накажет нарушителей финансового фэйр-плей.
В сезоне-2025/26 4 клуба вышли за пределы потолка зарплат, обозначенного Евролигой. Нарушители правил финансового фэйр-плей будут вынуждены заплатить штрафы.
В списке оказались четыре команды:
- «Панатинаикос» – 3,065 миллиона евро штрафа;
- «Анадолу Эфес» – 1,07 млн;
- «Хапоэль Тель-Авив» – 1 млн;
- «Олимпиакос» – 300 тысяч.
Полученные до конца июня средства будут распределены между остальными клубами, кроме «Виллербана», не дотянувшего до минимальной планки зарплат. «Панатинаикос» запросил у лиги отсрочку полной выплаты до начала следующего сезона.
«Анадолу Эфес», несмотря на свою платежку, не смог обеспечить себе участия даже в плей-ин, завершая «регулярку» на предпоследнем месте (12-25).
