Сразу четыре клуба заплатят штрафы за превышение потолка Евролиги

Евролига накажет нарушителей финансового фэйр-плей.

В сезоне-2025/26 4 клуба вышли за пределы потолка зарплат, обозначенного Евролигой. Нарушители правил финансового фэйр-плей будут вынуждены заплатить штрафы.

В списке оказались четыре команды:

«Панатинаикос» – 3,065 миллиона евро штрафа;

«Анадолу Эфес» – 1,07 млн;

«Хапоэль Тель-Авив» – 1 млн;

«Олимпиакос» – 300 тысяч.

Полученные до конца июня средства будут распределены между остальными клубами, кроме «Виллербана», не дотянувшего до минимальной планки зарплат. «Панатинаикос» запросил у лиги отсрочку полной выплаты до начала следующего сезона.

«Анадолу Эфес», несмотря на свою платежку, не смог обеспечить себе участия даже в плей-ин, завершая «регулярку» на предпоследнем месте (12-25).