14 клубов выразили желание присоединиться к Евролиге на постоянной основе в случае изменения структуры лицензирования

Новый директор Евролиги Чус Буэно активно занимается разработкой возможной реструктуризации чемпионата по образцу НБА. В этом случае лига получит расширенный состав постоянных участников. По информации Basket News, 14 клубов, за пределами нынешних долевых участников, выразили желание присоединиться к соревнованию на перманентной основе.

Список заинтересованных команд:

  • ПАОК
  • «Црвена Звезда»
  • «Партизан»
  • «Бешикташ»
  • «Хапоэль Иерусалим»
  • «Хапоэль Тель-Авив»
  • «Париж»
  • «Валенсия»
  • «Виртус»
  • «Бахчешехир»
  • «Дубай»
  • «Зенит»
  • «Наполи»
  • «Монако»

Интерес также обозначили инвестиционные группы из Рима и Лондона (не «Лайонс»).

