14 клубов выразили желание присоединиться к Евролиге на постоянной основе в случае изменения структуры лицензирования
Евролига привлекает большой интерес потенциальных участников.
Новый директор Евролиги Чус Буэно активно занимается разработкой возможной реструктуризации чемпионата по образцу НБА. В этом случае лига получит расширенный состав постоянных участников. По информации Basket News, 14 клубов, за пределами нынешних долевых участников, выразили желание присоединиться к соревнованию на перманентной основе.
Список заинтересованных команд:
- ПАОК
- «Црвена Звезда»
- «Партизан»
- «Бешикташ»
- «Хапоэль Иерусалим»
- «Хапоэль Тель-Авив»
- «Париж»
- «Валенсия»
- «Виртус»
- «Бахчешехир»
- «Дубай»
- «Зенит»
- «Наполи»
- «Монако»
Интерес также обозначили инвестиционные группы из Рима и Лондона (не «Лайонс»).
