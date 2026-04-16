Стеф Карри: «Плей-ин в этом году дает жару. Отличный баскетбол»
Стеф Карри прокомментировал начало матчей на вылет.
Полноценный турнир плей-ин был введен в НБА с 2021 года. После первых двух дней в этом сезоне единственной крупной победой закончилась встреча «Филадельфии» с «Орландо». «Майами» и «Шарлотт» понадобился овертайм, чтобы определить выбывшего.
«Мне не удалось посмотреть игру «Орландо» с «Филой», но плей-ин дает жару в этом году. Отличный баскетбол для просмотра. Надеюсь, что мы дополним эту картину и решим наши задачи», – заключил разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри после первого успеха против «Клипперс».
«Уорриорз» разыграют последнюю путевку в плей-офф Запада с «Финиксом».
