Стеф Карри: «Плей-ин в этом году дает жару. Отличный баскетбол»

Стеф Карри: «Плей-ин в этом году дает жару»
Полноценный турнир плей-ин был введен в НБА с 2021 года. После первых двух дней в этом сезоне единственной крупной победой закончилась встреча «Филадельфии» с «Орландо». «Майами» и «Шарлотт» понадобился овертайм, чтобы определить выбывшего.

«Мне не удалось посмотреть игру «Орландо» с «Филой», но плей-ин дает жару в этом году. Отличный баскетбол для просмотра. Надеюсь, что мы дополним эту картину и решим наши задачи», – заключил разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри после первого успеха против «Клипперс».

«Уорриорз» разыграют последнюю путевку в плей-офф Запада с «Финиксом».

