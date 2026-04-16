Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» высказался о своём будущем после вылета команды

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал своё будущее после поражения команды от «Голден Стэйт Уорриорз» в раунде плей-ин. Калифорнийцы уверенно провели первую половину встречи, однако после перерыва уступили инициативу и в итоге проиграли с разницей в пять очков, завершив сезон.

«Дайте мне ещё немного попереживать из-за этого поражения», — приводит слова Леонарда аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

Напомним, Леонард и «Клипперс» находятся под следствием НБА по делу о возможном нарушении потолка зарплат. В случае аннулирования контракта игрок может стать доступен для других команд, включая «Голден Стэйт», который нуждается в усилении после потери Джимми Батлера.