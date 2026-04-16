32-летний форвард покинет «Монако»

32-летний форвард Джарон Блоссомгейм уверен, что проводит последний сезон за «Монако»
Джарон Блоссомгейм намерен покинуть «Монако».
Американский форвард Джарон Блоссомгейм (32 года) завершает 4-й сезон в «Монако». Игрок набирает 9,1 очка и 4,3 подбора за 22,8 минуты в команде, реализуя 64,7% двухочковых и 31,7% трехочковых бросков в Евролиге. Это лучшая статистика баскетболиста за время в клубе.
На фоне финансовых проблем «Монако» Блоссомгейм признался, что, скорее всего, завершает сотрудничество с командой.
«Буду свободным агентом в июне. Открыт к переговорам с несколькими клубами, хотя есть свои предпочтения. Уверен, что это мой последний сезон в «Монако». Хочу яркого завершения. Побеждать как можно больше здесь до поиска следующего места», – поделился игрок.
