32-летний форвард покинет «Монако»

32-летний форвард Джарон Блоссомгейм уверен, что проводит последний сезон за «Монако»

Американский форвард Джарон Блоссомгейм (32 года) завершает 4-й сезон в «Монако». Игрок набирает 9,1 очка и 4,3 подбора за 22,8 минуты в команде, реализуя 64,7% двухочковых и 31,7% трехочковых бросков в Евролиге. Это лучшая статистика баскетболиста за время в клубе.

На фоне финансовых проблем «Монако» Блоссомгейм признался, что, скорее всего, завершает сотрудничество с командой.

«Буду свободным агентом в июне. Открыт к переговорам с несколькими клубами, хотя есть свои предпочтения. Уверен, что это мой последний сезон в «Монако». Хочу яркого завершения. Побеждать как можно больше здесь до поиска следующего места», – поделился игрок.
