32-летний форвард покинет «Монако»

Джарон Блоссомгейм намерен покинуть «Монако».

© Sports.ru

Американский форвард Джарон Блоссомгейм (32 года) завершает 4-й сезон в «Монако». Игрок набирает 9,1 очка и 4,3 подбора за 22,8 минуты в команде, реализуя 64,7% двухочковых и 31,7% трехочковых бросков в Евролиге. Это лучшая статистика баскетболиста за время в клубе.

На фоне финансовых проблем «Монако» Блоссомгейм признался, что, скорее всего, завершает сотрудничество с командой.