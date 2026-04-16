Баскетболисты ЦСКА выиграли у «Пари Нижнего Новгорода» в матче Единой лиги

Игроки баскетбольного ЦСКА с разницей 17 очков обыграли клуб «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 108:91 (34:15, 30:36, 26:21, 18:19) в пользу столичной команды. Самым результативным баскетболистом ЦСКА стал Каспер Уэйр, набравший 19 очков. Для команд эта встреча стала четвeртой в текущем сезоне. И во всех предыдущих поединках сильнее были столичные «армейцы»: 15 ноября в Москве – 86:77, 5 ноября и 6 марта в Нижнем Новгороде – 95:71 и 78:62 соответственно.

По результатам 38 матчей столичный клуб занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 73 очка. Свой следующий матч ЦСКА проведeт в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» против столичного клуба МБА-МАИ, который накануне уступил в Красноярске «Енисею» 80:85 и претендует на шестое место по итогам регулярного чемпионата.