Дабл-дабл Рейнольдса помог УНИКСу победить «Енисей» в выездном матче Единой лиги

В субботу, 18 марта, в Красноярске на площадке «Арена-Север» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Енисей» принимал казанский УНИКС. Встреча шла в равной борьбе и завершилась победой гостей со счётом 92:86 (25:12, 20:33, 19:22, 22:25).

В составе хозяев лучшим стал форвард Данило Тасич, набравший 18 очков. Также на его счету восемь подборов, пять передач, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+30».

Лучшим в матче стал центровой казанской команды Джален Рейнольдс, записавший в свой актив 31 очко, десять подборов, шесть передач, два перехвата без потерь. Его показатель эффективности составил «+43».