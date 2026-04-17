Форвард «Санз» Диллон Брукс заявил о желании сыграть с «Уорриорз» в плей-ин.

Он сказал об этом в день победного для «Голден Стэйт» матча с «Клипперс», который вывел «воинов» в решающую стадию плей-ин.

«Мне бы хотелось выйти именно против «Уорриорз». Для таких, как я это важно. Почему? Стеф и Дрэймонд. И Стив Керр», – заявил Брукс во время общения с журналистами на тренировке.

Личное противостояние Брукса с «Голден Стэйт» стало принципиальным еще со времен его игры за «Мемфис». В 2022 году он травмировал защитника калифорнийцев Гэри Пэйтона.