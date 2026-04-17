«Жальгирис» подпишет одного из лучших центровых чемпионата Турции

Блажевич присоединится к «Жальгирису».

Как сообщает BasketNews, «Жальгирис» подпишет 3-летний контракт с центровым Мареком Блажевичем (24 года, 209 см). Соглашение будет предусматривать опции выхода.

В текущем сезоне, выступая за «Тофаш», Блажевич зарекомендовал себя как один из лучших центровых как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Турции.

В Лиге чемпионов показатели литовского баскетболиста составляют 15,6 очка, 6,6 подбора и 1,4 передачи при 66,7% реализации с игры. Он вошел в топ-10 по очкам и подборам, а также в топ-4 по дабл-даблам и показателю эффективности.

В чемпионате Турции он набирает 14,9 очка, 7 подборов и 1,6 передачи, реализуя 69% двухочковых бросков. Входит в топ-9 по очкам и топ-6 по подборам.

Литовский «большой» хорошо знаком «Жальгирису»: он уже выступал за клуб в период с 2020 по 2022 год. Центровой также является постоянным игроком ротации сборной Литвы: на Евробаскете-2025 его средние показатели составили 7,5 очка, 4,8 подбора и 1,8 передачи за 18 минут на паркете.