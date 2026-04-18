«Я хочу, чтобы он играл столько, сколько сам желает». Комиссар НБА — о Леброне Джеймсе

Комиссар НБА Адам Сильвер высказался о будущем 41-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Знаете, я хочу, чтобы Леброн играл ровно столько, сколько он сам этого желает. Всё-таки он не просто 41-летний игрок, который возглавляет лигу по набранным очкам и ещё по множеству других статистик — он до сих пор выступает на потрясающе высоком уровне. Нельзя сказать, что он просто выходит на площадку ради участия. По всем имеющимся у меня данным, он собирается продолжать карьеру и в следующем сезоне», — сказал Сильвер в интервьюWFAN Sports.

Леброн Джеймс является одним из самых титулованных игроков в истории НБА. На его счету четыре чемпионства лиги и четыре награды MVP регулярного сезона, а также более 20 участий в Матче всех звёзд.