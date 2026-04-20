Вембаньяма превзошёл рекорд Данкана

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 35 очков в своём первом матче плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и превзошёл рекорд Тима Данкана по результативности в дебютной игре постсезона за клуб.

Предыдущее достижение принадлежало Данкану, который в 1998 году набрал 32 очка в своём первом матче плей-офф за «Спёрс». Вембаньяма реализовал 13 из 21 броска с игры, включая пять трёхочковых из шести попыток, а также добавил пять подборов и два блок-шота.

Кроме того, француз повторил результат Уилта Чемберлена, Энтони Дэвиса и Криса Пола по количеству очков в дебютном матче плей-офф в истории НБА — этот показатель делит 10-е место за всё время.

«Сан-Антонио» уверенно обыграл «Портленд» со счётом 111:98 и повёл в серии первого раунда плей-офф до четырёх побед — 1-0. Второй матч противостояния состоится 21 апреля на домашней арене «Спёрс».