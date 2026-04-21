Французский центровой «Сан‑Антонио» Виктор Вембаньяма признан лучшим защитником сезона в НБА.

Вембаньяма одержал единогласную победу, набрав максимальное количество очков в голосовании (500 очков). Француз стал самым молодым обладателем этой награды в истории НБА.

Вембаньяма сыграл в 64 матчах. В среднем он набирал 25 очков, отдавал 3,1 передачи, делал 3,1 блок‑шота и совершал 11,5 подбора.

В первом раунде плей‑офф «Сан‑Антонио» встречается с «Портлендом». «Сперс» ведут в серии до четырех побед (1–0).