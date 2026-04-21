Вембаньяма признан лучшим защитником сезона в НБА
Французский центровой «Сан‑Антонио» Виктор Вембаньяма признан лучшим защитником сезона в НБА.
Вембаньяма одержал единогласную победу, набрав максимальное количество очков в голосовании (500 очков). Француз стал самым молодым обладателем этой награды в истории НБА.
Вембаньяма сыграл в 64 матчах. В среднем он набирал 25 очков, отдавал 3,1 передачи, делал 3,1 блок‑шота и совершал 11,5 подбора.
В первом раунде плей‑офф «Сан‑Антонио» встречается с «Портлендом». «Сперс» ведут в серии до четырех побед (1–0).
Пловчиха Александра Кузнецова: «Глобальная цель — Олимпийские игры, а все проходящие старты — это лишь уроки»
Ватерполистки сборной России победили команду Аргентины в первом матче после полноценного возвращения на международную арену
В Италии начали налоговое расследование в отношении гонщиков и команд «Формулы‑1» — СМИ
Пловчиха Александра Кузнецова: «Глобальная цель — Олимпийские игры, а все проходящие старты — это лишь уроки»
Ватерполистки сборной России победили команду Аргентины в первом матче после полноценного возвращения на международную арену
В Италии начали налоговое расследование в отношении гонщиков и команд «Формулы‑1» — СМИ