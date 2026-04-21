Баскетболист Кулагин вернется в УНИКС и воссоединится с братом спустя 10 лет

Защитник Михаил Кулагин перейдёт из «Самары» в УНИКС в день закрытия трансферного рынка Единой лиги ВТБ, сообщает «Перехват».

Для 31-летнего баскетболиста это возвращение в казанский клуб, с которым он в сезоне-2022/2023 завоевал первый чемпионский титул в истории УНИКСа. Кроме того, переход позволит Кулагину впервые почти за 10 лет воссоединиться с братом Дмитрием на клубном уровне — последний раз они вместе выступали за ЦСКА с 2015 по 2017 год.

В прошлом сезоне Кулагин стал лучшим снайпером среди российских игроков Единой лиги, набирая в среднем 16,6 очка за матч. В нынешнем чемпионате его показатели составляют 14,1 очка, 3,9 передачи и 2,7 подбора. По средней результативности он уступает только Никите Михайловскому и Андрею Зубкову.