Баскетболист Швед ответил на вопрос о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России по баскетболу Алексей Швед не думает о завершении профессиональной карьеры. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее ТАСС сообщал, что с ноября 2025 года Швед выступает за казанский УНИКС.

"Я думал об этом, но пока не решил, что именно хочу в будущем. Сейчас хочу играть. Есть силы, нет такого, что баскетбол надоел. Наоборот, с каждым годом все больше и больше хочется выходить на паркет. Не собираюсь заканчивать, тем более у меня все получается", - сказал Швед.

Шведу 37 лет, в прошлом сезоне он выступал за петербургский "Зенит", который покинул в августе. В Единой лиге ВТБ ранее он играл за подмосковные "Химки" и московский ЦСКА. Защитник является четырехкратным чемпионом России, он дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В составе сборной России он становился бронзовым призером Олимпиады (2012) и чемпионата Европы (2011).