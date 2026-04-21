Тренер «Чикаго» покинул клуб спустя шесть сезонов

60-летний американский главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Билли Донован покинул коллектив, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Билли Донован покидает пост главного тренера «Чикаго Буллз» после шести сезонов, сообщают источники ESPN», — написал Шэмс в социальной сети Х.

Будучи баскетболистом Билли выступал на позиции разыгрывающего защитника в ХХ веке за такие клубы, как «Вайоминг Уайлдкэтс» в 1987-м, «Нью-Йорк Никс» с 1987 по 1988 год, а также «Рэпид-Сити Триллерс» с 1988 по 1989-й. С 1989-го Донован стал ассистентом тренера в «Кентукки Уайлдкэтс», а с 1994-го дебютировал в роли главного тренера в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в коллективе «Маршалл Тандеринг Херд». В 2006 и 2007-м стал чемпионом NCAA.

С 2015-го пришёл в НБА, где возглавил «Оклахому-Сити Тандер». С 2020-го перешёл в «Чикаго».