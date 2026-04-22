Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс установил очередное достижение в матче 1/8 финала плей-офф с «Хьюстон Рокетс», состоявшемся сегодня, 22 апреля.

Джеймс стал первым игроком старше 41 года, сумевшим набрать в матче плей-офф 28 очков. Предыдущий рекорд принадлежал другому американцу, Кариму Абдул-Джаббару, – 22 очка.

Напомним, третий матч серии «Лейкерс» — «Рокетс» состоится 25 апреля, начало – в 3:00 по московскому времени. Счёт 2:0 в пользу «озёрников».