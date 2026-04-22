Объявлены номинанты на MVP и лучшего тренера сезона в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ объявила список номинантов на награды по итогам регулярного сезона. На звание MVP претендуют разыгрывающие Мело Тримбл (ЦСКА) и Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), а также центровой УНИКСа Джален Рейнольдс.

Тримбл провел 37 матчей, в среднем набирая 18,3 очка, 2,9 подбора и 4,1 передачи. Рейнольдс в 35 играх записал на свой счет 18,3 очка, 5,3 подбора и 2,6 передачи. У Миллера – 14,1 очка, 3 подбора и 6,9 передачи в 36 матчах.

Остальные номинации выглядят следующим образом:

Лучший тренер: Андреас Пистиолис (ЦСКА), Велимир Перасович (УНИКС) и Евгений Пашутин («Бетсити Парма»).

Лучший шестой игрок: Рейнольдс (УНИКС), Джеремайя Мартин («Локомотив-Кубань»), Каспер Уэйр (ЦСКА);

Лучший обороняющийся игрок: Маркус Бингэм (УНИКС), Андре Роберсон и Георгий Жбанов (оба – «Зенит»);

Лучший молодой игрок: Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Егор Рыжов («Енисей»), Глеб Фирсов («Бетсити Парма»);

Дебютант года: Бингэм (УНИКС), Ален Хаджибегович («Автодор» / «Локомотив-Кубань»), Данило Тасич («Енисей»).