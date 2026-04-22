«Зенит» уступил ЦСКА девять очков в домашнем матче заключительного дня Единой лиги

Сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоялся очередной матч заключительного дня регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого местный «Зенит» принимал победителя турнира — московский ЦСКА. Со счётом 74:83 (19:19, 14:24, 19:25, 22:15) гости паркета одержали победу над командой из Северной столицы.

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. Он принёс команде 17 очков, а также записал на свой счёт два подбора, четыре передачи, один перехват и две потери. Коэффициент его эффективности составил «+20».

17 очков, три побора, шесть передач, два перехвата и четыре потери «Зениту» оформил американский разыгрывающий Трент Фрейзер. Коэффициент его полезности при этом составил «+21». Ещё 18 очков команде принёс лёгкий форвард из США Джонни Джузэнг.